2019 lernte Andrej Mangold (34) als Bachelor seine Traumfrau Jennifer Lange (27) kennen. Doch kurz nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars 2020 verkündeten die beiden im November, getrennte Wege zu gehen. Seit einigen Wochen versucht der Basketballer, die Trennung zu verarbeiten, und macht aktuell offenbar eine schwierige Zeit durch. Doch Funkstille herrscht zwischen den beiden nicht: Andrej verriet nun, dass er noch Kontakt zu Jenny hat.

Auf die Frage eines Fans, ob der 33-Jährige noch Kontakt zu seiner Ex-Freundin habe, erklärte er in seiner Instagram-Story: "Ja, haben wir. Mal mehr, mal weniger. Es ist harmonisch." Ist also doch noch nicht alles vorbei zwischen den beiden? Ausschließen würde Andrej eine erneute Beziehung zu einer Verflossenen jedenfalls nicht. "Wenn alles passt, beide aus den Fehlern oder Differenzen, die es gab, gelernt haben, warum nicht?!", erzählte er. Wichtig sei ihm jedoch, dass niemand nachtragend ist und beide es zu 100 Prozent wollen. "Außerdem sollten beide bereit sein, alles füreinander zu geben. Ich denke, hierfür ist aber wirklich die Kommunikation das allerwichtigste", fügte der Sportler hinzu.

Bereit wäre Andrej für eine neue Beziehung, überstürzen wolle er aber nichts. "Natürlich bin ich ein Beziehungsmensch und liebe es, eine Freundin zu haben! Schauen wir mal, was in der nächsten Zeit so passiert", teilte er seinen Fans mit. Klingt so, als sei eine Liebes-Reunion bei Andrej und Jenny nicht ausgeschlossen.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold im Juni 2020

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/dregold Andrej Mangold, TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de