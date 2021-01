Christina Dimitriou (29) plauderte jetzt Details über das Dschungel-Plumpsklo aus! Die Influencerin kämpfte in der diesjährigen Dschungelshow um das goldene Ticket nach Australien. Zusammen mit Oliver Sanne (34) und Sam Dylan (29) wurde sie dafür in ein winziges Häuschen eingesperrt – von Privatsphäre keine Spur! Sogar das Plumpsklo war nur durch einen Vorhang vom Wohnbereich abgetrennt. Verrichteten die Kandidaten ihr großes Geschäft also quasi im Beisein der anderen? Christina packte nun im Netz darüber aus!

Auf Instagram berichtete die Beauty ihren Followern, was sie am meisten im Tiny House angeekelt habe. "Diese Toilette war einfach nur grausam. Das war einfach nur eine Tüte!", erklärte Christina. Konnten sie, Oli und Sam überhaupt vor den jeweils anderen aufs Klo gehen? "Ich glaube, keiner von uns dreien ist richtig auf Toilette gegangen", offenbarte die 29-Jährige und lüftete somit das Mysterium rund um das stille Örtchen. Um den Drang unterdrücken zu können, habe sie lediglich anderthalb Scheiben Brot am Tag gegessen.

Damit ist Christina nicht die Einzige, die krasse Maßnahmen ergriff, um den Toilettengang zu umgehen. Auch Zoe Saip schmiedete einen Plan: Die Blondine versuchte, nur einen Becher Wasser am Tag zu trinken, da sie nicht vor ihren Konkurrenten Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) pinkeln wollte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Influencerin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de