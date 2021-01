Fans, aufgepasst – es gibt wieder was von Avril Lavigne (36) auf die Ohren! Die US-Amerikanerin begeisterte mit unvergesslichen Songs wie "Sk8er Boi" oder "My Happy Ending". In den vergangenen Jahren war es musikalisch allerdings ziemlich ruhig um die Blondine geworden – bis vor einigen Wochen: Da zeigte sie sich wieder im Studio. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist jetzt draußen – und ihre Fans sind total aus dem Häuschen!

"Flames" heißt Avrils neues Lied und ist ein gemeinsames Projekt mit dem Künstler Mod Sun. Unter dem YouTube-Video reihen sich die begeisterten Kommentare aneinander: "Dieser Song ist einfach fantastisch. Avril ist eine Göttin und Mod Sun steht ihr in nichts nach. Sie sind ein fantastisches Paar, dieses Lied beweist es", schwärmt ein User. Ein weiterer kann nach dem Release nicht genug kriegen: "Wir brauchen 2021 noch mehr Lieder von Avril."

Vielleicht legt die Rockgöre tatsächlich bald noch einen drauf – denn nicht nur mit Mod Sun musizierte sie in den vergangenen Wochen zusammen. Auf Instagram teilte sie im Dezember Fotos aus dem Tonstudio, auf denen neben den beiden Künstlern auch Machine Gun Kelly (30) zu sehen ist. "Sind wir bereit für neue Musik im nächsten Jahr oder was?", schrieb sie zu den Bildern.

