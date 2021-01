Aktuell wohnt Xenia Prinzessin von Sachsen (34) mit ihren zwei Mitstreitern Filip Pavlovic (26) und Djamila Rowe (53) auf engsten Raum in einem Tiny House, um bei der Dschungelshow ihre Busch-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen. Nach nur zwei Tagen machte der toughen Blondine jedoch schon der Nikotinentzug zu schaffen. Kaum zu glauben, dass die DJane so schnell aus der Fassung zu bringen ist, immerhin musste sie schon ganz andere Sachen durchmachen. Xenia verriet jetzt, wie nah sie dem Tod bereits war.

Als sie ein Kind war, wurde der heute 34-Jährigen ein Knochentumor am Schädel festgestellt, berichtete Bild nun. "Ich war zehn, als ich die Diagnose bekam. Operieren ging nicht, weil ich noch im Wachstum war. Der Arzt sagte mir, dass auch schon der kleinste Sturz auf den Kopf für mich zum Tod führt", erzählte sie bereits im Jahr 2007. Daraufhin litt Xenia mehrere Jahre lang an starken, anhaltenden Kopfschmerzen. Erst als sie 21 Jahre alt war, sei der fünf mal sechs Zentimeter große Tumor in einer zweistündigen Operation entfernt worden. Dafür sei die Hälfte ihrer Schädelplatte rausgenommen und durch eine neue ersetzt worden. Seitdem lebt die Buchhalterin mit Schrauben im Kopf.

Doch nicht nur die, auch ein 13 Zentimeter langer Schnitt erinnert die Ururenkelin des letzten Sachsenkönigs noch heute an ihre schwere Krankheitsgeschichte. Doch schon vor dieser schockierenden Diagnose hatte es Xenia nicht einfach. Die hübsche Blondine ist seit ihrer Geburt auf einem Auge nahezu blind und auf einem Ohr taub, weil sie nach sechs Monaten als Frühchen zur Welt kam.

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen 2016

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen, 2020 in Berlin

Actionpress/ Tamara Bieber Xenia Prinzessin von Sachsen beim Mazda Spring Cocktail 2019

