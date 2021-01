Zuckersüßer Support von einer ganz besonderen Person! Aktuell trennen Tristan Thompson (29) und Töchterchen True (2) Tausende Kilometer: Während der Basketballspieler momentan aus beruflichen Gründen in Boston lebt, wohnt die Kleine bei ihrer Mutter Khloé Kardashian (36) in Los Angeles. Die Entfernung hindert das Mädchen aber nicht daran, ihren berühmten Papa bei wichtigen Spielen zu unterstützen, wie jetzt ein niedlicher Clip im Netz beweist.

Während die Boston Celtics gegen die Chicago Bulls antreten, verfolgt True das Match gespannt vor dem heimischen Fernseher. In einem weißen Nachthemd sitzt das Mädchen im Bett und jubelt ihrem Vater im TV zu. "Das ist mein Daddy", hört man die Zweijährige in der Instagram-Story ihrer Mama begeistert rufen. Auch Khloé drückt ihrem On-Off-Partner offenbar die Daumen und verlinkt den Sportler nicht nur, sondern versieht den Clip auch mit einem Kleeblatt-Emoticon.

In welchem Verhältnis Tristan und Khloé aktuell stehen, ist nicht wirklich klar. Zwar scheinen sich die beiden nach ihrer Trennung wieder anzunähern, doch wie ernst es ihnen dabei ist, behalten sie bislang für sich. Khloé soll aber offenbar damit zu kämpfen haben, dass der 29-Jährige am anderen Ende des Landes wohnt. "Dass Tristan jetzt in Boston lebt, ist für Khloé eine bittere Pille, zumal es ihr und Tristan in letzter Zeit als Paar und als Familie so viel besser ging", plauderte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight aus.

Instagram / khloekardashian True Thompson feuert ihren Vater Tristan an

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Töchterchen True, August 2020

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

