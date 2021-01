Vor einigen Tagen bestätigten Ben Affleck (48) und Ana de Armas (32) überraschend, dass sie kein Paar mehr sind. Obwohl die Schauspieler erst vor Kurzem zusammengezogen waren, fassten sie den Entschluss, getrennte Wege zu gehen. Offenbar stehen sie sich aber immer noch sehr nahe und wollen Medienberichten zufolge Freunde bleiben. Und tatsächlich hat es den Anschein, als ob der Batman-Star und die "Knives Out"-Darstellerin nicht ohne einander können...

Ein Insider plaudert im Gespräch mit Page Six aus, dass Ben und Ana auch nach dem Liebes-Aus regelmäßig in Kontakt stehen würden – und das sei eigentlich noch untertrieben. Laut der Quelle sollen sie sogar "mehrmals am Tag" miteinander sprechen. Ob das gut gehen kann? Denn sowohl der 48-Jährige als auch seine Ex-Freundin hegen angeblich noch Gefühle füreinander: "Sie lieben sich immer noch. Ben vermisst sie." Aus diesem Grund glauben Freunde der beiden auch, dass die Trennung womöglich nicht von Dauer sein wird.

Ob Ana und Ben ihre Differenzen überwinden können, ist fraglich. Auch wenn sich beide noch lieben, seien unterschiedliche Vorstellungen vom Leben der Grund für das Beziehungsende gewesen. Nicht nur der Wohnort habe für Streitigkeiten gesorgt, auch in puncto Familienplanung habe Uneinigkeit geherrscht. "Sie sind an unterschiedlichen Punkten", stellte ein Informant gegenüber The Post klar.

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas in New Orleans im November 2020

Snorlax / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im März 2020

