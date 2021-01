Wie stehen die Liebessterne für Sam Smith (28)? Bereits im vergangenen Oktober hatte der "Stay with Me"-Interpret offenbart, dass er nach knapp drei Jahren keine Lust mehr auf das Single-Leben hat und nun versuchen wolle, sein Glück im Internet zu finden. Nachdem Sams erstes Datingprofil allerdings nach nur wenigen Stunden gelöscht worden war, wollte er es auf einer anderen Plattform versuchen. Der 28-Jährige setzte seinen Plan nun zwar nicht selbst in die Tat um, dafür aber seine Freunde – sie meldeten ihn kurzerhand auf der Datingplattform Tinder an.

Wie The Sun berichtete, versuchen Sams Kumpels gerade, ihm einen Traumpartner zu finden. Eine anonyme Quelle betonte: "Sam ist jetzt schon so lange Single. Es ist eh schon schwierig genug, jemanden kennenzulernen und jetzt kommt auch noch die Pandemie dazu." Dem Umfeld des Sängers sei es vor allem wichtig, jemanden zu finden, der es nicht nur auf die Bekanntheit des Musikers abgesehen hat. Wenn es so weit sei, würden sie das Profil an ihren Kumpel weiterleiten – der dann hoffentlich sein persönliches Happy End bekommt.

In einem Interview mit Bizarre hatte Sam vor wenigen Monaten verraten, dass er beim Daten nicht auf das Geschlecht achte: "Ich verliebe mich einfach in einen Menschen. Ich kann vorab nicht das Geschlecht der Person vorhersagen. Das fühlt sich ehrlich gesagt sehr befreiend an." Der 28-Jährige selbst hatte sich zudem bereits 2019 als nicht-binär geoutet. Das heißt, er teilt sein Geschlecht nicht zwangsläufig in das vorherrschende zweiteilige Geschlechtersystem der Gesellschaft ein.

Getty Images Sam Smith bei einem Event in L.A. im Dezember 2019

Getty Images Sam Smith, Sänger

Getty Images Sam Smith im Februar 2016

