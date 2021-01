Wer könnte das Dschungelshow-Finale gewinnen? Gestern Abend traten mit Mike Heiter (28), Lars Tönsfeuerborn (30), Lydia Kelovitz und Zoe Saip die ersten vier Halbfinalisten an. Am Ende entschieden die Zuschauer sich für die beiden Männer – die somit im Finale stehen und eine gute Chance auf das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 haben! Doch welcher von beiden ist der Favorit der Fans: Mike oder Lars?

Wie eine Promiflash-Umfrage zeigt, gibt es einen eindeutigen Zuschauerliebling, und zwar Mike! So haben von insgesamt 2896 Umfrageteilnehmern (Stand 28. Januar, 7 Uhr) volle 78 Prozent (2258 Votes) für den Sommerhaus-Sieger von 2019 gestimmt! Gut möglich, dass er sich im Finale über eben so viel Rückendeckung in Form von Anrufen freuen kann.

Tatsächlich stand Mike schon von Anfang an bei den Dschungel-Fans hoch im Kurs! Noch bevor die Sendung überhaupt losging, führte er die Umfragen an. Tatsächlich lieferte der Ex von Elena Miras (28) dann sehr solide Leistungen in den Prüfungen ab – und gab sich außerdem ziemlich sympathisch.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Mike Heiter und Zoe Saip im Dschungelshow-Halbfinale

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter an Tag drei in der Dschungelprüfung 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de