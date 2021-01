Ob diese Challenge die Kandidaten an ihre Grenzen bringt? Bereits in wenigen Stunden ist es so weit, dann findet das Finale der Dschungel-Ersatzshow statt. In der Sendung entscheidet sich, ob Mike Heiter (28), Djamila Rowe (53), Lars Tönsfeuerborn (30) oder Filip Pavlovic (26) das goldene Ticket ergattern können, das einem der vier einen Platz im Dschungelcamp 2022 sichert. Doch bevor der Gewinner feststeht, müssen sich die Finalisten noch in einer Busch-Tauglichkeistprüfung beweisen. Wie diese aussieht, wurde nun bekannt gegeben!

RTL verrät, dass die Challenge den Namen "My Air is away" trägt – eine Hommage an Sarah Knappiks (34) legendären Ausruf während ihrer Teilnahme an dem Realityformat 2011. Lars, Filip, Djamila und Mike müssen dabei durch einen Tunnel voller Wasser schwimmen. Die Schwierigkeit: Die Finalisten können nur durch eine kleine Kammer über dem Tunnel Luft bekommen, die allerdings mit diversen Ekeltieren gefüllt ist. Damit aber noch nicht genug, denn die Sterne, die es zu gewinnen gilt, sind an einem Gewinde befestigt, von dem die Promis sie mit ihren Zähnen abziehen müssen. Das Ziel ist es, in sieben Minuten alle fünf Sterne zu erspielen.

Eine erste Vorschau der Prüfung zeigt, dass vor allem das Erotikmodel Djamila alles gibt, um zu gewinnen. Sie zieht so fest an dem Gewinde mit den Sternen, dass ihre Lippe anfängt zu bluten. Trotz ihrer Wunde macht die Berlinerin allerdings tapfer weiter. Wie sich ihre drei Mitstreiter schlagen, das sehen die Zuschauer schon heute Abend.

