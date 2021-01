Leroy Leone (31) wird Opfer von Netz-Hate! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller sorgte am Donnerstag für Schlagzeilen: Gemeinsam mit dem einstigen Köln 50667-Star Paulina Ljubas (24) machte er öffentlich, dass sich eine Dame vom Love Island-Sternchen Sandra Janina und dessen Freund Juliano Fernandez betrogen fühlt: Im Rahmen der sogenannten "Herzenswünsche"-Aktion hätten ihr Letztere eine Küche versprochen – anstelle einer neuen Ausstattung jedoch "katastrophale" Schränke geliefert. Dass Leroy über das Drama berichtet hat, scheint nicht jedem zu gefallen: Der 31-Jährige wurde deshalb jetzt sogar angegriffen!

Wie Leroy in einem schriftlichen Statement in seiner Instagram-Story klarstellt, habe er Verständnis dafür, wenn Hater im Netz ihren "Frust" an ihm ablassen würden – nun habe er aber eine Situation erleben müssen, die ihn fassungslos macht: "Aber, wenn wir nachts mit dem Hund rausgehen und ich von zwei Jugendlichen angesprochen werde, eine Backpfeife bekomme und mein Hund getreten wird – da hört für mich dieses Verständnis auf." Die Teenager hätten ihm darüber hinaus während des Angriffs gesagt, er würde "niemals so erfolgreich sein wie Sandra und Juliano".

Der TV-Star stellt klar, dass er nach wie vor zu seiner Meinung über das Pärchen stehe und er "Fake Menschen" nie mögen werde – der körperliche Angriff bewegt ihn nun aber offenbar dazu, sich in Zukunft aus der Angelegenheit herauszuhalten: "Doch jetzt ist es mir zu viel! Gebe ich ehrlich zu. [...] Ich würde mein Gesicht ja jetzt in die Kamera halten, aber dieses Bild der Emotionen werde ich euch nicht gönnen! Ich bin raus!", erklärt er.

