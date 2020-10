Lily James (31) kassiert gerade einen ordentlichen Shitstorm. Der Grund: Vor knapp einer Woche tauchten Fotos von der Schauspielerin auf, wie sie ihren Co-Star Dominic West (51) küsst. Das Pikante an den Schnappschüssen: Der "The Affair"-Darsteller ist seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet! Im Netz machten daraufhin die erzürnten Fans der Blondine ihrem Unmut über den Fremdgehskandal Luft. Dabei ließen sie kein gutes Haar an der Britin.

In der Kommentarspalte eines Sonnenuntergangsfotos, das Lily Anfang Oktober auf Instagram teilte, sammeln sich gerade jede Menge negative Bemerkungen, mit denen der "Mamma Mia"-Star wegen seiner Affäre verurteilt wird. "Warum küsst du einen verheirateten Mann? Warum hältst du dich nicht an den Girl Code?", regt sich ein User auf. Ein Nutzer schreibt sogar: "Du hast dich auf ihn eingelassen, obwohl du wusstest, dass dein Verhalten die Herzen seiner Kinder brechen würde?! Einfach nur widerlich." Ein weiterer wettert: "Schäm dich! Seine Frau ist hinreißend und deinem Hasenzahnlächeln und deinen struppigen Haaren um Welten überlegen."

Und wie steht es um die Ehe von Dominic und seiner Frau? Insider behaupten, dass bei dem Paar der Haussegen momentan mehr als schief hängt. Doch die Eltern konterten diese Gerüchte mit dem Statement, ihre Beziehung sei nach wie vor "stark". Das unterstrichen Catherine und Dominic sogar mit einem innigen Kuss.

Getty Images Dominic West bei einem Event in L.A. im Juni 2019

Getty Images Lily James bei einem Event in London im November 2018

MEGA Dominic West und seine Frau Catherine FitzGerald

