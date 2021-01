Diesen Moment haben die Fans von Unter uns lange herbeigesehnt! Eigentlich sieht es gerade ganz danach aus, als würden Sina (Valea Scalabrino, 30) und Bambi (Benjamin Heinrich, 36) ihrer Beziehung ganz offiziell ein Ende setzen. Das Ex-Paar hatte in der heutigen Folge seinen Scheidungstermin und schmolzen daraufhin auch die gemeinsamen Eheringe ein. Danach schienen allerdings doch wieder alte Gefühle aufzuflammen und die beiden kamen sich näher als erwartet. Doch werden sie sich wirklich küssen? Die Episode endet mit einem Cliffhanger...

Achtung, Spoiler!

Zwar müssen die TV-Zuschauer erst noch das Wochenende abwarten, bis die "Unter uns"-Szene am Montag aufgelöst wird – auf TVNow ist der vermeintliche Kuss aber schon vorab zu sehen. Bei den Fans der Sina-Bambi-Pärchenkonstellation dürfte sich dabei aber Ernüchterung breitmachen. Denn: Kurz bevor es zu einem innigen Schmatzer kommen kann, brechen die beiden den Annäherungsversuch ab. "Ähh, ja dann ciao, also ich meine, ich wünsche dir ein schönes Leben unsere Ehe war echt – ich meine, es war echt schön mit dir", stammelt der Kfz-Mechatroniker daraufhin total verlegen und flüchtet in Richtung Toilette.

Für Bambi-Darsteller Benjamin scheint das endgültige Ehe-Aus seiner Figur wie für die Zuschauer ein eher trauriges Ereignis zu sein. "Die Scheidung zwischen Sina und Bambi finde ich sehr tragisch, da Sina immer Bambis große Liebe war und auch immer bleiben wird. Die beiden waren einfach ein Traumpaar", betonte er im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Umso glücklicher ist er, dass es privat mehr als rund läuft: Mit seiner Frau Antje Heinrich freut er sich aktuell auf das zweite Kind.

TVNOW / Stefan Behrens Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in einer "Unter uns"-Szene

TVNow/ Stefan Behrens Valea Scalabrino bei "Unter uns"

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich, seine Frau Antje und sein Sohn Mats

