Tolle Neuigkeiten für alle Reality-TV-Fans! Am Freitagabend lief das Finale der Dschungelcamp-Ersatzshow im Fernsehen. Die Zuschauer bekamen unter anderem das kultige Ekel-Essen geboten – am Ende gewann Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (26) das Format und ergatterte das begehrte goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022. Wer bis dahin noch mal ein bisschen in alten Zeiten schwelgen und erneut die Buschabenteuer von Micaela Schäfer (37), Aurelio Savina (43) und Co. erleben will, darf sich freuen: Sämtliche alte Folgen gehen bald wieder online!

Das verkündete TVNow, der Streamingdienst der RTL-Sendergruppe, jetzt via Twitter: "Wir haben euren Wunsch nach den alten 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'-Staffeln gehört." Da die Bildqualität der alten Staffeln den neuen jedoch nicht gerecht werde, würde die Aktion "noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen", heißt es weiter in dem Statement. "Habt also bitte noch Geduld." Die Ersatzshow nicht mit eingerechnet, sprechen wir hier übrigens von insgesamt 14 Staffeln.

Die Dschungel-Fans zeigen sich in den Kommentaren unter dem Posting natürlich total begeistert. Einer jedoch konnte sich eine kleine Spitze gegen den in Ungnade gefallenen Ex-Camper Michael Wendler (48) nicht verkneifen: "Bei einer Staffel müsste auch noch jemand rausgepixelt werden", witzelte der Nutzer und spielte dabei wohl auf Wendlers Streichung aus der aktuellen DSDS-Staffel an.

RTL / Stefan Menne Micaela Schäfer für das Dschungelcamp 2012

RTL / Stefan Menne Aurelio Savina im Dschungelcamp 2015

RTL / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Dschungelcamp 2014

