Jetzt hat Phil Collins (70) hoffentlich mal wieder einen Grund zum Feiern! Der talentierte Sänger hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Der Grund: Seine Partnerin Orianne Cevey brannte im vergangenen Oktober einfach mit einem anderen Mann durch. Seitdem liefern sich der "Another Day in Paradise"-Interpret und seine Ex einen erbitterten Rosenkrieg. In diesem Zusammenhang besetzte Orianne sogar sein Haus und versteigerte die Goldenen Schallplatten des Musikers. Doch trotz diesen Ärgernissen gibt es auch gute Neuigkeiten: Phil kann heute seinen 70. Geburtstag feiern.

Anlässlich seines Ehrentages gibt Promiflash einen kleinen Rückblick auf die Highlights von Phils bisheriger Karriere. Der Brite startete seine Laufbahn im Musikgeschäft als Schlagzeuger und Sänger der Rocktruppe Genesis – einer der bis dato kommerziell erfolgreichsten Bands der Welt. Im März 2010 wurde sie sogar als eine der wichtigsten und einflussreichsten Gruppen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Doch das Geburtstagskind ist auch als Solokünstler supererfolgreich. Vielen Disney-Fans dürfte er vor allem durch "Tarzan" bekannt sein. Denn der Chartstürmer komponierte nicht nur die Lieder für den Film, sondern sang sie größtenteils auch selbst – und zwar in diversen Sprachen! Für "You'll Be in My Heart" (zu deutsch: "Dir gehört mein Herz") gewann er 2000 sogar den Oscar in der Kategorie "Bester Song".

Der "Do You Remember?"-Hitmacher heimste bisher neben einem Academy Award allerdings auch schon sieben Grammys, zwei Golden Globes, fünf Brit Awards und zwei Echos ein. Aktuell belegt er Platz 26 der Billboard Hot 100 All-Time Top Artists. Damit steht eins definitiv fest: Phil hat bereits eine beachtliche Karriere hingelegt, die hoffentlich noch lange nicht zu Ende ist.

Instagram / ocjewelryusa Phil Collins und seine Ex-Frau Orianne Cevey im Januar 2019

Getty Images Die Rockband Genesis bei einem Event in Las Vegas im Mai 2007

Getty Images Phil Collins bei den Oscars in L.A. im März 2000

Getty Images Phil Collins bei einem Event in London im Oktober 2016

Getty Images Phil Collins bei einem Konzert in Paris im Juni 2004

