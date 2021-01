Läuten bei Yasin und Samira wirklich schon so bald die Hochzeitsglocken? Die beiden Love Island-Kandidaten erlebten ihre Liebesgeschichte bisher im Schnelldurchlauf: Schon wenige Wochen nach ihrem ersten Kennenlernen in der Fernsehshow hatten sie sich verlobt, kurz darauf verkündeten sie die Schwangerschaft der Brünette. Nach der Geburt ihres Sohnes haben es die Turteltauben nun erneut eilig – und zwar mit ihrer Hochzeit!

In einer Instagram-Fragerunde wollten ihre Fans von Samira wissen, wann das Paar denn endlich heiraten werde. Zur Überraschung ihrer Follower antwortete die Hamburgerin: "In drei bis 14 Tagen! Genaues Datum bleibt eine Überraschung!" Was für eine Ansage – wollen die frischgebackenen Eltern also tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Wochen den Bund der Ehe schließen?

Auch Yasin deutete auf seinem Kanal Ähnliches an: "Demnächst! Demnächst!", verriet er zu dem Termin. Bis zu dem großen Tag gibt es aber noch ein Problem: Samiras Kleid ist noch nicht da! Seid ihr überrascht, dass Yasin und Samira so schnell heiraten wollen? Stimmt unten ab.

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Star

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik

ActionPress Yasin, Reality-TV-Teilnehmer

