Beauty-Eingriff bei Jessica Fiorini! Die hübsche Schweizerin ist durch ihre Teilnahmen bei Love Island und Der Bachelor deutschlandweit bekannt geworden geworden. Mit ihrer reizenden Optik und ihrer direkten Art wickelt sie jeden Mann um den Finger – doch ihre Schönheit ist nicht nur von Gott gegeben. Ganz naturbelassen ist Jessi nämlich nicht, wie sie nun offenbarte. Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Flirtshow-Teilnehmerin, dass sie eine Fettabsaugung hatte.

"Ich habe eine Liposuktion durchführen lassen, also eine Fettabsaugung in der Rosenpark Klinik", erklärte Jessi gegenüber Promiflash. Dabei handelte es sich aber nicht um eine große Fettentnahme, sondern um eine Optimierung der Körperform. Insgesamt wurden zwei Liter Fett abgesaugt. "Mich hat seit Längerem meine unförmige Hüfte extrem gestört, da sie so kantig ausgesehen hat", verriet Jessi weiter.

Auch wenn das finale Ergebnis erst in ein paar Monaten zu bestaunen ist, fühlt sich Jessica nach der Operation schon viel wohler: "Ich bin jetzt schon sehr zufrieden." Trotzdem warnt sie ihre Fans davor, dass man sich immer der Tatsache bewusst sein müsse, dass es bei solchen Eingriffen auch zu Nebenwirkungen oder Komplikationen kommen kann.

Anzeige

privat TV-Star Jessica Fiorini

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, 2021 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de