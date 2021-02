Christin Kaeber (31) hatte große Sorgen um ihren Nachwuchs! Die Influencerin ist seit vergangenem März Mutter einer kleinen Tochter – Nia. Obwohl die 31-Jährige regelmäßig von ihrem Mamadasein schwärmt, gibt sie offen zu, manchmal auch total überfordert von dem Baby-Alltag zu sein! Besonders, wenn es ihrem Kind gesundheitlich nicht gut geht, wie in den vergangenen Tagen. Nun schilderte Christin ihrer Community genau, was mit der kleinen Nia los war!

Nach einer kleinen Netzpause erklärte die Beauty auf Instagram, wie sehr sie und ihr Töchterchen gelitten hatten. Nia habe 41 Grad Fieber gehabt und vor Schmerzen gekrampft und gezittert. "Dieser Moment hat mich geprägt. [...] Wie ich mein kleines Mädchen in den Armen hielt und ihr Blick nur noch leer war, hat mir wirklich den Atem geraubt", schrieb Christin in ihrer Story. Ihr Arzt vermutete daraufhin, dass Nia das Dreitagefieber hatte – in Kombination "mit einem Infekt und den Backenzähnen", die ihrem Nachwuchs gerade wachsen.

Nun können Christin und Leons, der Vater des Kindes, aber wieder aufatmen. "Immerhin ist das Fieber seit gestern vollständig verschwunden", erzählte die Influencerin erleichtert auf Social Media. Nia könne auch schon wieder lachen, was die Neu-Mama natürlich überglücklich macht!

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, ehemalige "Survivor"-Teilnehmerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Influencer

