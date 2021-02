Obwohl Maria Chatzinikolau (26) nur zwei Folgen lang beim Bachelor dabei war, sorgte die gebürtige Griechin doch für ein paar Schlagzeilen. Zunächst machte sie mit ihrer seltenen Gabe auf sich aufmerksam: Maria ist Synästhetikerin, kann also Namen "schmecken". TV-Junggeselle Niko (30) ließ sie sich geradezu auf der Zunge zergehen. Das gustatorische Erlebnis war jedoch nur von kurzer Dauer – und eher scharf im Abgang. Ohne Verabschiedung machte sich die 26-Jährige nach der zweiten Nacht der Rosen aus dem Staub. In ihrem jüngsten Post hatte sie dann auch eine Erklärung für ihr Verhalten parat. Aber...war da nicht was? Dem Bachelor gegenüber zeigte sie sich noch Social-Media-scheu. Promiflash erklärte sie nun, was es mit ihrer jungen Online-Präsenz auf sich hat.

"Es ist nicht so, dass ich kein Social-Media-Fan bin, ich habe es bis zu meiner Teilnahme beim Bachelor nur nicht genutzt. Daher habe ich Menschen immer nur privat kennengelernt", erzählt Maria im Promiflash-Interview. Sie sei froh über die ganzen lieben Nachrichten, die sie bekomme und die sie ohne ihr Instagram-Profil wahrscheinlich nie erreicht hätten. "Ich muss mich erst mal noch ein bisschen reinfinden, da das alles neu für mich ist", fährt sie fort.

Inwieweit sie auch private Informationen preisgeben wird, wisse sie noch nicht, gibt sich aber offen: "Wenn Interesse an etwas Bestimmtem besteht, bin ich bereit, meine Follower daran teilhaben zu lassen." Maria wolle die Liebe, die andere mit ihr teilen, gerne zurückgeben. Entsprechend überschwänglich bedankte sie sich dann auch bei ihren Fans für all jene Nachrichten, die sie nach ihrem Ausscheiden erhielt.

TVNOW Maria Chatzinikolau, "Der Bachelor"-Kandidatin

TVNOW / RTL Maria Chatzinikolau und Bachelor Niko Griesert

TVNow Maria Chatzinikolau, "Der Bachelor"-Kandidatin

