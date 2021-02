Das ist Sebastian Pannek (34) zu privat! Der einstige Rosenverteiler und seine Ehefrau Angelina Pannek (28) lassen ihre Fans häufig an ihrem Leben teilhaben. Besonders die Liebe füreinander präsentiert das Influencer-Duo oft im Netz. Doch in jeder gut laufenden Beziehung tauchen ab und an mal Probleme auf. Würde das Male-Model diese auch mit seiner Community teilen? Nein – für Sebastian gehören derartige Themen nicht in die Öffentlichkeit!

Auf Instagram wollte einer seiner Follower wissen, ob der Muskelmann auch die unschönen Momente einer Beziehung preisgeben würde. "Es gibt Dinge, die sollten privat bleiben. Das gehört definitiv dazu! Ich finde es eher befremdlich, wenn Leute Beziehungsprobleme öffentlich machen", betonte der 34-Jährige. Noch unverständlicher sei es für Sebastian daher, wenn Paare sogar Details über ihre Trennung im Netz preisgeben.

Dies kommt tatsächlich auf der Bilderplattform häufiger vor. So plauderten Sebastians Influencer-Kollegen Marco Cerullo (32) und Christina Graß (32) auf Social Media offen über ihr kurzzeitiges Liebes-Aus. Sie gestanden ihren Fans, Beziehungsprobleme zu haben, an denen sie nun aber gemeinsam arbeiten möchten.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Juli 2020

