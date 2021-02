Es werden wieder Models gesucht! Germany's next Topmodel startet mit Gastgeberin Heidi Klum (47) in eine neue Runde und schickt sich an, aussichtsreichen Nachwuchs auf die Laufstege der Welt zu bringen. Doch wie gut bereitet das Format die Kandidatinnen wirklich vor? Jana Heinisch war 2014 mit jungen 19 Jahren in der Castingshow dabei und übte schon Kritik an der Klum-Agentur. Promiflash hat sie nun außerdem verraten, was sie von der TV-Ausbildung für angehende Catwalk-Stars hält.

"Ich glaube, es kommt echt darauf an, aus welchen Gründen die Mädels da mitmachen", überlegte Jana im Gespräch mit Promiflash. Wenn man sich die Instagram-Profile einiger Kandidatinnen anschaue, sei es vermutlich weniger das Modeln als vielmehr der Auftritt im Fernsehen, der die jungen Frauen anziehe, vermutete sie. "Ich fand schon immer, dass dieser Modelaspekt nachgelassen hat. Dieses 'Lernen ein gutes Model zu sein' fehlt mir ein bisschen." Sie hoffe, dass die eingeschränkten Reisemöglichkeiten dabei helfen, diesen Fokus wiederzufinden.

Zu oft hätten die Kandidatinnen ein Shooting und würden danach nur bewertet, ohne gezeigt zu bekommen, wie sie es besser hätten machen können, schilderte Jana ihre Sicht auf die Show. "Entweder sind sie vom Potenzial her schon Models oder nicht", brachte sie es auf den Punkt. Was ihr dabei zu kurz komme, sei das Coaching der Mädels. "Mir fehlt das Nachhilfe-Geben im Modeln", sagte sie abschließend.

Getty Images Das Finale von "Germany's next Topmodel" im Jahr 2013

Getty Images Model Jana Heinisch

Instagram / yul_oeltze Jana Heinisch mit ihrem Freund Yul Oeltze

