Mit ihrem jüngsten Post zeigt Demi Moore (58), was für ein enges Verhältnis sie zu ihrer Tochter Tallulah Willis (27) pflegt. Doch das war nicht immer so: Mehrere Jahre lang soll die Tochter von Bruce Willis (65) kein Wort mehr mit der Schauspielerin gewechselt haben. Hintergrund sollen unter anderem Demis Suchtprobleme sowie ihre Beziehung zu Ashton Kutcher (42) gewesen sein. Doch mittlerweile hat das Mutter-Tochter-Gespann Frieden geschlossen, wie sich jetzt erneut zeigt: Mit süßen Kinderbildern gratuliert Demi Moore ihrem Nesthäkchen öffentlich zum 27. Geburtstag.

Auf Instagram teilt die 58-Jährige mehrere niedliche Bilder, die ihre jüngste Tochter als Kind zeigen, mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, Tallulah-Schatz! Du bist ein großartiger Mensch und es ist mir eine große Ehre, deine Mutter zu sein." In ihrer Story macht Demi zusätzlich klar, wie stolz sie auf die 27-Jährige und alles, was sie erreicht hat, sei. "Möge das dein bestes Jahr werden. Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich", betont sie in ihrer süßen Widmung an Tallulah.

Auch Tallulah zeigt auf ihrem Account einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihrer Mutter und kommentiert ihn mit: "Ihr Baby ist 27 Jahre." Auf dem Bild lehnt sich die Beauty mit geschlossenen Augen an den Kopf ihrer Mutter, während sie zwei Hunde im Arm hält. Demi, die auch einen Vierbeiner auf dem Arm hat, lächelt in die Kamera.

Instagram / demimoore Demi Moores Tochter Tallulah Willis als Kind

Instagram / buuski Tallulah Willis und Demi Moore im Februar 2020

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihre Mutter Demi Moore

