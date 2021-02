Offene Worte von Jana Heinisch! Seit ihrer Teilnahme an dem beliebten Castingshow-Format Germany's next Topmodel im Jahr 2014 arbeitet die gebürtige Bremerin nicht nur als Model, sondern auch erfolgreich als Podcasterin und Influencerin. Vor allem die zuletzt genannte Berufsgruppe wurde jüngst häufiger Opfer von Oliver Pochers (42) gefürchteten Bildschirmkontrollen – Tessa Hövel zeigte den Komiker vor Kurzem sogar an, weil ihr seine Kritik an ihrer Lockdown-Geburtstagsfeier zu weit gegangen war. Jetzt verriet Jana, die im Netz auch gerne Dinge offen und direkt anspricht, was sie von Olis Format hält!

"Oli ist, glaube ich, ein sehr intelligenter Mensch, und das, was er tut, ist eine Sache, die er tut, weil eine große Nachfrage da ist. Die Leute sind immer gut darin, sich über andere Leute zu erheben – das ist ein wenig wie Trash-TV", erklärte Jana im Gespräch mit Promiflash. Wirtschaftlich gesehen seien die zuletzt getätigten Karriereschritte des Komikers für sie zwar nachvollziehbar, moralisch gesehen aber durchaus schwierig: "Er erhebt sich über eine ganze Berufsgruppe und schert anhand von Negativ-Beispielen alle über einen Kamm", erläuterte die Laufstegschönheit im Interview.

Mit vielen Dingen, die Oli auf Instagram anspreche, habe er zwar recht, aber auch der 42-Jährige würde sich oft nicht an die von ihm geforderte Vorbildfunktion halten, betonte Jana und erklärte: "Was die zwischenmenschliche Kommunikation und den Umgang mit seinen Mitmenschen angeht, da erfüllt er seine Vorbildfunktion so absolut gar nicht", kritisierte die 23-Jährige den Entertainer, dessen Frau Amira (28) sie noch aus ihren Modelzeiten kennt.

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch im Januar 2021

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Januar 2021

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

