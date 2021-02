Ob seine Tochter ihm diesen Wunsch erfüllt? Im September des vergangenen Jahres haben NFL-Star Patrick Mahomes (25) und seine Jugendliebe Brittany Matthews, die mittlerweile seine Verlobte ist, angekündigt, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits verraten, dass es sich auf ein Mädchen freuen darf, und die kleine Maus dürfte jeden Moment das Licht der Welt erblicken. Das Problem: Ihr Papa hat zuvor noch eines der wichtigsten Spiele seiner Sportlerkarriere zu bestreiten: den Super Bowl. Patrick hofft deshalb, dass sich das Baby noch ein paar Tage Zeit lässt.

Wie schon 2020 stehen die Kansas City Chiefs – also Patricks Team – im Endspiel der amerikanischen Football League. Dieses Mal gilt es, den Titel gegen die Tampa Bay Buccaneers zu verteidigen. Im Gespräch mit Fox Sports erklärt der 25-Jährige deshalb: Seine Partnerin und er hätten zwar alle Vorkehrungen getroffen, um ihre Tochter auf der Welt begrüßen zu können, wären aber über eine kleine Verzögerung ziemlich glücklich: "Wir haben alles geplant [...], aber im selben Moment versuche ich, ihr zu sagen: Warte bis nach dem Spiel!", gibt er zu.

Auch wenn sich Brittany offensichtlich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft befindet, wird sie ihren Verlobten am Spieltag bestimmt bestmöglich unterstützen – zumindest wenn bis dahin nicht die Wehen einsetzen. Schon in den vergangenen Monaten war die Ex-Fußballerin immer wieder mit im Stadion und drückte hinter den Kulissen die Daumen. Auf einigen Schnappschüssen präsentierte sie dabei ihren immer runder werdenden Babybauch.

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews und Patrick Mahomes

Getty Images Brittany Matthews und Patrick Mahomes im Februar 2020

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews

