War das nicht seltsam für Katharina Eisenblut? Die diesjährige DSDS-Kandidatin nahm bereits vor zehn Jahren an der Gesangsshow teil. 2011 traf sie dort auf die damalige Finalistin Sarah Lombardi (28) – und flog im direkten Vergleich mit ihr im Recall raus. Umso überraschender ist es, dass sie 2021 mit dem Song "Te Amo Mi Amor" ihrer Ex-Konkurrentin auftritt. Gegenüber Promiflash verriet Katharina nun, warum ihre Auswahl auf ausgerechnet Sarahs Track fiel!

"Ich liebe ihre Musik und ihre Stimme und bin stolz, ihr auf meinem Weg begegnet zu sein", betont die 26-Jährige im Promiflash-Interview. Für sie sei Sarah schon immer ein absolutes Ausnahmetalent gewesen. "Sie hat sich zehn Jahre lang bereits erfolgreich mit ihrer Musik und als Künstlerin etabliert. Das bewundere ich wirklich sehr an ihr", erklärt Katharina. Klingt fast so, als würde sie die The Masked Singer-Gewinnerin 2020 als Vorbild sehen.

Nun eifert Katharina also Sarahs Karriere bei DSDS nach und versucht ihr Glück erneut in dem erfolgreichen TV-Format. Das Besondere daran: Genau wie für Pietro Lombardis (28) Ex damals, fungiert die Sendung für Katharina ebenfalls als Kuppelshow! Denn beim Casting lernte Letztere ihren neuen Freund Marvin kennen und lieben.

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Oktober 2020

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut und ihr Freund Marvin, DSDS-Kandidaten

