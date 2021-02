Jessica Paszka (30) geht es offenbar nicht so gut! Die Influencerin und ihr Verlobter Johannes Haller (33) erwarten momentan das erste gemeinsame Kind. Erst vor Kurzem hatte sie berichtet, inwiefern sich ihr Körper während der Schwangerschaft bereits verändert habe. So sollen ihre Brustwarzen ganz anders aussehen und ihr Po mindestens so groß wie ihr Babybauch sein, scherzte sie letztens im Netz. Nun scheint ihr aber nicht mehr nach Lachen zumute zu sein: Jessi erzählte ihren Followern, dass sie unter starken Rückenschmerzen leide!

Via Instagram gab die Ex-Bachelorette ihrer Community ein Gesundheitsupdate. "Ich kann mich kaum bewegen. Ich habe solche Rückenschmerzen", gestand Jessica in ihrer Story. Sie habe vor der Schwangerschaft ab und an mal ähnliche Beschwerden gehabt, jedoch sei der aktuelle Schmerz kaum noch auszuhalten! Deswegen möchte sich die 30-Jährige jetzt erst einmal schonen! Seither hat sie sich auf Social Media auch nicht mehr gemeldet.

Vor ein paar Tagen präsentierte Jessica, wie groß ihre Babykugel bereits ist. "Und nein, es sind keine Zwillinge", witzelte sie. So habe man den Bauch der werdenden Mama schon mit dem einer Schwangeren im neunten Monat verglichen. Jedoch liebe sie ihre neuen Rundungen!

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Februar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

