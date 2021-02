Katie Price (42) musste eine schockierende Entdeckung machen! Im vergangenen Jahr wurde das ehemalige Boxenluder von einem schweren Schicksalsschlag ereilt: Einbrecher drangen in ihr Anwesen in Sussex ein und fluteten das komplette Haus. Jetzt stattete der Reality-TV-Star der Ruine einen Besuch ab und musste feststellen, dass wohl noch ein weiteres Mal eingebrochen wurde. Anscheinend wurden Katie nun auch persönliche Gegenstände entwendet!

In ihrem neuen YouTube-Video, filmte die fünffache Mutter die Überreste ihres Wohnsitzes – über zwei Millionen Euro soll es zwischenzeitlich wert gewesen sein. Während ihrer Inspektion musste die Beauty leider feststellen, dass eine ganze Menge von den dort gelagerten Gegenständen gestohlen worden ist. "Sogar Festplatten fehlen. Na ja, wenn jemand meine alten Fotos anschauen möchte – bittschön. Wenn du dich dann gut fühlst", meinte die 42-Jährige.

Angeblich habe Katie nun sogar die Polizei informiert, wie ein Stellvertreter der Influncerin nun gegenüber The Sun preisgab. Allerdings werde es wohl noch dauern, bis die Britin ganz genau wisse, was alles fehlen würde – schließlich brauche so eine Inventur seine Zeit.

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Getty Images Katie Price im Mai 2016 in London

