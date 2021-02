Nachdem Shailene Woodley (29) vergangenes Jahr das Liebes-Aus mit dem Rugby-Spieler Ben Volavola (30) verkündet hatte, waren Gerüchte lautgeworden, dass sie wieder frisch verliebt sein soll. Ein Insider hatte behauptet, dass die Schauspielerin erneut einen Sportler datet. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite soll es sich um den Football-Star Aaron Rodgers (37) handeln. Nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass die beiden ein Paar sein sollen, verkündete Aaron nun überraschend, dass er sogar verlobt ist!

Nachdem der 37-Jährige am Wochenende mit dem NFL MVP Award ausgezeichnet worden ist, offenbarte der Quarterback in seiner Dankesrede laut US Weekly: "Ich habe mich verlobt und eines der besten Fußballspiele meiner Karriere gespielt." Ganz beiläufig scheint er die tollen Neuigkeiten zu erwähnen, dass er den Bund der Ehe eingehen wird. "2020 war definitiv ein verrücktes Jahr voller Veränderungen, Wachstum und erstaunlicher unvergesslicher Momente", erzählte Aaron weiter und dankte am Ende seinem Team und seiner Verlobten.

Ob es sich bei seiner Verlobten tatsächlich um die "Divergent"-Darstellerin handelt, bestätigte er nicht. Vor wenigen Tagen verriet ein Insider gegenüber US Weekly jedoch, dass Aaron eine Fernbeziehung mit Shailene führen soll. "Sie waren zuerst nur Freunde, aber die Dinge sind romantisch geworden", berichtete die Quelle.

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, Football-Star

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Shailene Woodley

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, November 2019 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de