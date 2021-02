Natalie Portman (39) kann es nicht fassen! So einigen Promis wird hin und wieder eine Schwangerschaft unterstellt – etwa Kourtney Kardashian (41). Nachdem der Realitystar ein Bikinifoto im Netz gepostet hatte, spekulierten einige Fans, dass sie eventuell erneut Nachwuchs erwarten könnte. Nun kamen auch Schwangerschaftsgerüchte über die "Black Swan"-Darstellerin Natalie auf. Letztere stellte daraufhin klar, dass dies nicht der Fall sei – zugleich machte sie eine deutliche Ansage!

Via Instagram verkündete sie: "Hey, also ich bin definitiv nicht schwanger. Anscheinend ist es in 2021 aber immer noch okay zu spekulieren und den Körper einer Frau zu kommentieren, wann immer man will?" Ihrer Meinung nach sei es einfach nicht in Ordnung, solch eine Behauptung aufzustellen. Deswegen appellierte sie zugleich an den Anstifter der Gerüchte, es das nächste Mal besser zu machen – und es zu lassen!

Auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin Mona Stöckli (38) wurde ihren Followern auf Social Media gegenüber sehr deutlich, als diese sie stets nach einer möglichen Schwangerschaft fragten. "Es gibt Frauen, die wünschen sich vielleicht schon seit Monaten oder Jahren Babys und es klappt nicht. Wisst ihr, was ihr da aufreißen könnt?", klärte sie auf Social Media auf.

Getty Images Natalie Portman bei den Oscars 2020

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied im Oktober 2019 in Los Angeles

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli, Influencerin

