Paola Maria (27) ist im absoluten Mutterglück! Nachdem die YouTuberin und ihr Mann Sascha (34) im April des vergangenen Jahres verkündete hatten, dass ihr Sohn Leonardo (2) ein Geschwisterchen bekommen würde, musste die Familie noch eine ganze Weile auf ihren Familienzuwachs warten. Im November 2020 erblickte der kleine Alessandro dann endlich das Licht der Welt. Mittlerweile ist Paolas Wonneproppen schon drei Monate alt und darüber freute sich die 27-Jährige jetzt im Netz!

"Heute ist mein Sonnenschein drei Monate alt. Meine Babys werden so schnell groß", schrieb die Influencerin zu einigen Aufnahmen ihres jüngsten Nachwuchses auf Instagram. Auf den Bildern strahlt Alessandro auf einem Bett liegend in die Kamera und scheint sich dabei genau so wohlzufühlen wie seine berühmten Eltern. "Mein kleiner Alessandro, du bist unsere Sonne. Unsere Familie ist durch dich perfekt. Leonardo, Papa und Mama lieben dich über alles", schwärmte die junge Frau unter den Fotos des Säuglings.

Nicht nur bei ihren Fans sorgten die Schnappschüsse für Begeisterung, auch einigen YouTube-Kollegen konnten ihre Verzückung im Netz nicht verbergen. "Ah, das ist mein Lieblingsbild vom kleinen Ale", kommentierte beispielsweise Dagi Bee (26) den jüngsten Social-Media-Post ihrer BFF.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro an Weihnachten 2020

Instagram / paola Alessandro Koslowski im Januar 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

