Paris Hilton (39) schwebt noch immer auf Wolke sieben! In der Vergangenheit hatte die Hotelerbin schon den ein oder anderen Partner an ihrer Seite, lange hielt es die Blondine aber nie mit einem Mann aus. Seit über einem Jahr liebt die 39-Jährige nun aber schon den US-amerikanischen Unternehmer Carter Reum und könnte wohl kaum glücklicher sein. Jetzt gratulierte Paris ihrem Liebsten zum Geburtstag mit einem ganz besonderen Geschenk!

Auf Instagram teilte die Sängerin am vergangenen Sonntag einige Aufnahmen von sich und ihrem Partner vor einem Gemälde stehend, das die beiden Turteltauben abbildet. Die Originalaufnahme, die als Vorlage für das Kunstwerk diente, entstand Anfang 2020 bei der After-Show-Party der Golden Globes. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Hübscher. Ich liebe dich so sehr und ich liebe unser neues Gemälde. Es passt perfekt in unser Zuhause", schrieb die Designerin unter den Post, der nicht nur ihr Präsent an Carter zeigt, sondern auch das Paar selbst.

Erst vor rund einer Woche feierten Paris und Carter ihr 14-monatiges Jubiläum. Zu diesem Anlass teilte das It-Girl auf Instagram ein rührendes Schwarz-Weiß-Video von sich und seinem Partner. Den Clip, der zahlreiche gemeinsame Momente der beiden zeigt, kommentierte Paris auf ihrem Social-Media-Kanal mit den Worten: "Jeder Tag mit dir fühlt sich an wie ein wahr gewordener Traum."

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Paris Hilton, Hotelerbin

Instagram / https://www.instagram.com/parishilton/?hl=en Carter Reum und Paris Hilton im Februar 2020

ActionPress Carter Reum, Autor

