Paris Hilton (39) und ihr Partner Carter Reum sind schon seit einer ganzen Weile zusammen! Seit die Hotelerbin 2018 zum ersten Mal auf ihren Traummann traf, schwebt sie auf Wolke sieben. Im Dezember des vergangenen Jahres feierten die 39-Jährige und der Unternehmer ihren ersten Jahrestag. Die Blondine betonte schon damals, wie sehr sie es liebe, jeden Monat die Liebe mit ihrem Schatz zu feiern. Auch zu ihrem 14-monatigen Jubiläum machte Paris ihrem Carter deswegen eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte das It-Girl ein Schwarz-Weiß-Video mit rührenden Worten. "Jeder Tag mit dir fühlt sich an wie ein wahr gewordener Traum! Ich liebe dich so sehr!", schrieb sie dazu. Der Clip ist ein Zusammenschnitt aus zahlreichen Erinnerungen mit ihrem Liebsten – zum Beispiel, wie sie sich innig auf einem Bootssteg küssen. "Ich danke Gott jeden Tag, dass er dich zu mir geschickt hat. Du bist mein Zuhause für immer und es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre", beteuerte Paris weiterhin.

Sie fügte unter ihrer Liebeserklärung außerdem einige Zeilen des Songs "Home" von Edward Sharpe & the Magnetic Zeros hinzu. In denen heißt es unter anderem: "Mein Zuhause ist da, wo ich bei dir bin." Bereits zu ihrem 13-monatigen Jubiläum hatte Paris einen ähnlich emotionalen Text gepostet, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

