Paris Hilton (39) richtet im Netz liebevolle Worte an ihren Freund Carter Reum. Die Hotelerbin und der Unternehmer sind seit mittlerweile einem Jahr unzertrennlich. Fans munkelten vor wenigen Wochen sogar, ob die zwei eventuell den nächsten Beziehungsschritt gewagt und sich verlobt haben. Zu diesen Spekulationen äußerten sie sich bisher nicht. Dafür macht die Reality-TV-Beauty ihren Followern jetzt klar, wie sehr sie die vergangenen Monate mit ihrem Freund genossen hat!

"Ich kann kaum glauben, dass es erst ein Jahr ist. Es fühlt sich an, als würden wir uns schon unser ganzes Leben kennen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben einer anderen Person so nah gefühlt", schreibt Paris in einem Instagram-Post. Nichts habe sich je so perfekt angefühlt und sie genieße jeden Moment an seiner Seite. "Jeder Tag fühlt sich an wie ein Traum. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber bis an mein Lebensende zusammen sein möchte", lauten ihre rührenden Worte.

Während Paris ihre tiefen Gefühle durch diesen Netzbeitrag ausdrückt, überraschte sie ihr Partner zum einjährigen Jubiläum mit einem ganz besonderen Geschenk: Er nahm sie mit nach Bora Bora. "Er weiß, dass das eines meiner liebsten Reiseziele auf der ganzen Welt ist", erklärte Paris im Gespräch mit Daily Mail.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

