Gwen Stefani (51) spricht offen über ihre Zweifel! Als Bandleaderin der Gruppe No Doubt wurde die Blondine weltberühmt. Aber auch als Solo-Künstlerin machte sich die gebürtige US-Amerikanerin mit Songs wie "Hollaback Girl", oder "The Sweet Escape" einen Namen. Nachdem die 52-Jährige rund fünf Jahre keine neuen Songs mehr veröffentlicht hatte, überraschte Gwen ihre Fans im vergangenen Dezember mit ihrer neuen Single "Let Me Reintroduce Myself". Jetzt verriet sie, warum es dazu aber fast nie gekommen wäre!

"Zu Beginn dieses Prozesses hatte ich das Gefühl, dass ich mich dafür entschuldigen müsste, dass ich neue Musik machen will", erklärte die Sängerin gegenüber Entertainment Weekly in einem Interview anlässlich ihres neusten Liedes. Sie habe einfach das Gefühl gehabt, das Leute sie dafür verurteilen würden und ihr sagen würden: "Du bist superalt, warum willst du das überhaupt machen", offenbarte Gwen im Gespräch ihre damals größte Sorge. Doch das Musizieren sei einfach ihre Art, mit der Unsicherheit, die sie wegen ihres Alters habe, umzugehen, betonte sie abschließend.

Aber nicht nur im beruflichen Kontext geht es seit dem vergangenen Jahr bei der Sängerin wieder voran. Auch in der Liebe hat sich bei Gwen ganz schön was getan. Schon seit 2015 geht sie mit ihrem Musiker-Kollegen Blake Shelton (44) gemeinsam durchs Leben. Vor vier Monaten ging der The Voice-Juror schließlich vor seiner Partnerin auf die Knie und verkündete daraufhin stolz, dass er schon bald mit seiner Liebsten vor den Traualtar treten wolle.

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de