Da steht ja eine voll und ganz hinter ihrem Partner! Erst heute Morgen wurden die Teilnehmer der diesjährigen Promis unter Palmen-Staffel bekanntgegeben. Und der Cast kann sich definitiv sehen lassen: Neben Mallorca-Königin Melanie Müller (32) und den Temptation Island V.I.P.-Stars Willi Herren (45) und Giulia Siegel (46) ist schließlich auch der Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg mit am Start. Seine Freundin Paulina Ljubas (24) musste er für die Dreharbeiten in Thailand zurücklassen – die hat jedoch kein Problem damit. Ganz im Gegenteil, Paulina ist superstolz auf Henrik!

Das verkündete die Brünette nun in ihrer Instagram-Story. Dort teilte sie den Post von Sat.1, auf dem die Namen aller Kandidaten geschrieben stehen. Zuvor sei sie oft von ihren Fans gefragt worden, wo "ihr Baby" denn sei – nun konnte sie endlich eine Antwort auf diese Frage geben. "Ich bin so stolz auf dich und denke jeden Tag an dich", schrieb sie dazu und fügte sowohl ein Herzchen- als auch ein Verlobungsring-Emoji hinzu.

Ob die ehemalige Köln 50667-Darstellerin damit andeuten wollte, dass es bei ihr und Henrik immer ernster wird? Momentan scheinen es die beiden wohl noch eher langsam angehen zu lassen. In einem Instagram-Q&A hatte Paulina erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie sich beispielsweise für eine Schwangerschaft noch nicht bereit fühle. Somit könnte es mit einer Verlobung also vielleicht auch noch dauern...

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im September 2020

Fabian Blesius / blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

