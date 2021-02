Tom Brady (43) hängt seine Football-Montur noch lange nicht an den Nagel! Am vergangenen Wochenende gewann der Profisportler mit seiner Mannschaft, den Tampa Bay Buccaneers, den Super Bowl – das wohl größte Sportereignis des Jahres in den USA. Insgesamt holte sich der 43-Jährige den Titel nun zum siebten Mal in seiner Karriere. Wie er bereits verriet, peilt er nächstes Jahr Nummer acht an – doch was hält eigentlich seine Frau Gisele Bündchen (40) davon, dass ihr Liebster noch immer nicht daran denkt, in die Sportler-Rente zu gehen?

Der Victoria's Secret-Engel unterstützt Tom vollkommen! Das gab nun ein Insider gegenüber HollywoodLife preis. Das Supermodel sei begeistert davon, dass der NFL-Star in der nächsten Saison als Quarterback für die Buccaneers zurückkehren wird. "Gisele weiß, dass es ihm im Blut liegt und er es liebt, und sie würde ihn niemals davon abhalten", betonte der anonyme Tippgeber. Toms Ehrgeiz sei einer der Gründe, warum sich die Blondine überhaupt in ihn verliebt habe.

Umso stolzer sei die gebürtige Brasilianerin nun nach Toms fulminanten Super-Bowl-Coup, da dieser Sieg beweise, dass sich der Einsatz und die Mühe ihres Mannes auszahlt. Die Quelle erzählte, dass Gisele absolut "ekstatisch" sei und kaum noch stolzer auf den Vater ihrer zwei Kinder werden könnte.

Getty Images Tom Brady beim Super Bowl in Tampa im Februar 2021

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady beim Super Bowl im Februar 2021

Getty Images Tom Brady beim Super Bowl in Tampa im Februar 2021

