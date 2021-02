Vergangenes Jahr lernten sich Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik bei der Kuppelshow Are You The One? kennen und lieben. Offenbar kann es den beiden mit der Familienplanung gar nicht schnell genug gehen. Die Turteltauben verlobten sich nicht nur vor wenigen Tagen, sondern verkündeten außerdem die frohe Botschaft, dass sie Nachwuchs erwarten. Gegenüber Promiflash haben Kathi und Kevin nun verraten, ob ihr Baby ein Wunschkind ist.

"Wir haben es wirklich geplant", erklärte Kevin im Promiflash-Interview, doch Kathi hakte direkt ein: "Naja, was heißt geplant. Wir haben es darauf ankommen lassen. Wir haben einfach nicht verhütet." Mitte November habe sich die Dortmunderin ihre Spirale entfernen lassen, und nur drei Tage später sei sie direkt schwanger geworden. "Wie ihr seht, sind wir erfolgreich gewesen. Es ging auch sehr schnell. An dieser Stelle muss ich auch Probs an meine eigenen Hoden geben", merkte der werdende Vater stolz an. Offenbar sind die Turteltauben auch in Sachen Kinderkriegen ein "Perfect Match".

Am Montag hatten die Reality-TV-Stars verkündet, dass sie ihr erstes Baby erwarten, und auf Instagram stolz ein Ultraschallfoto präsentiert. "Es fühlt sich unbeschreiblich an zu wissen, dass ein kleines Wunder in mir heranwächst. Das Wort 'Familie' bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung", erklärten sie überglücklich. Bis sie ihr Wunschkind in den Armen halten können, dauert es jedoch noch einige Monate, denn Kathi ist erst in der elften Schwangerschaftswoche.

