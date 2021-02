Chanel Silberberg (20) setzt alles auf eine Karte! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin überwand für ihren großen Traum bereits einige Hürden. Die Pferdeliebhaberin musste aufgrund einer Fehldiagnose insgesamt 32 Mal operiert werden. Narben am ganzen Körper erinnern die Beauty an diese Zeit in ihrem Leben – diese zeigte das Model nun erstmals selbstbewusst in der Öffentlichkeit. Doch das ist nicht die einzige mutige Entscheidung, die die Brünette getroffen hat: Chanel entschied sich für GNTM statt für eine Ausbildung!

In einem Q&A auf Instagram gab die 20-Jährige preis, dass sie sich zwischen ihrer Ausbildung zur Erzieherin und der Castingshow entscheiden musste. Daraufhin beschloss sie, für ihren großen Traum eine ganze Menge zu riskieren. "Diese Chance konnte ich mir nicht nehmen lassen", rechtfertigte Chanel ihren Entschluss, bei GNTM mitzumachen.

Chanel wäre nicht die erste Kandidatin, die für den Traum einer Model-Karriere ein großes Risiko eingeht: Auch Julia Figueroa (21) gab in der vergangenen Staffel ihren Ausbildungsplatz als Einzelhandelskauffrau auf, um sich in Heidi Klums (47) Show einen Namen zu machen.

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg im Juli 2020

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / xoxojulezz.official Julia F., GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de