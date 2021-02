Aaron Rodgers (37) scheint den Rest seines Lebens mit Shailene Woodley (29) verbringen zu wollen – das kommt für manch einen allerdings ziemlich überraschend! Erst kürzlich waren Gerüchte aufgekommen, der Quarterback sei mit der Schauspielerin zusammen. Zwar wurden diese bisher noch nicht offiziell bestätigt, der Sportler machte vergangenes Wochenende allerdings klar, nach seinem Liebes-Aus mit Danica Patrick nicht nur wieder in einer Beziehung zu sein – sondern auch um die Hand seiner neuen Herzensdame angehalten zu haben! Das verwundert sein Umfeld allerdings sehr!

Ein Insider erklärt jetzt gegenüber dem Magazin People: "Es war überraschend, dass es sich zwischen den beiden so rasant entwickelt hat. Ich meine, ich hatte das Gefühl, an dem einen Tag war er noch mit Danica Patrick zusammen und dann plötzlich mit Shailene." Dass der 37-Jährige so schnell Nägel mit Köpfen machen will, sei sehr untypisch für ihn. "Er geht normalerweise bei allem so methodisch vor. Ich will nicht sagen, dass er kein Romantiker ist, aber er durchdenkt die Dinge", erzählt die Quelle.

Der Vertraute beschreibt Aaron und Shailenes Beziehung als "Wirbelwind-Romanze" und plaudert aus, dass es noch keinen festen Termin für die bevorstehende Hochzeit gibt: "Bisher hat niemand Save-the-Date-Karten bekommen." Die zwei Turteltauben würden sich mit genauen Heiratsdetails noch sehr zurückhalten.

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers, NFL-Star

Getty Images Shailene Woodley im September 2019

