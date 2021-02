Bei der aktuellen Staffel Der Bachelor ist inzwischen fast Halbzeit. Aktuell verbleiben noch elf Damen und kämpfen Woche für Woche um das Herz von Niko Griesert (30). Bisher flirtete der Junggeselle eifrig mit fast allen von ihnen. Auch erste heiße Küsse und romantische Einzel-Dates gab es schon. Aber welches Girl wird am Ende die letzte Rose bekommen? Schon jetzt haben die Promiflash-Leser eine ganz klare Favoritin!

In einer Promiflash-Umfrage konnten die Leser nun abstimmen, welches der verbliebenen Single-Girls sie ganz weit vorne sehen. Als klare Gewinnerin ging daraus Michelle Gwozdz hervor! Die Bürokauffrau konnte sich insgesamt 1.533 Stimmen (42,2%) sichern. Den zweiten Platz ergatterte Michèle de Roos, die den Junggesellen bereits durch einen Flirt bei Instagram kannte. Sie bekam ganze 1.084 Votes (29,8%). Ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz lieferten sich Stephie Stark (25) und Esther. Letztendlich überzeugte Stephie aber mehr: Ihre Fans stimmten 241 mal (6,6%) für sie ab.

Doch nicht alle Ladys kommen so gut weg. Deutlich weniger Leser glauben an den Sieg von Jacqueline Bikmaz. Sie bekam in der Umfrage nur 34 Votes (0,9%). Noch weniger Stimmen bekam nur Karina Wagner (24). Nur 28 Mal (0,8%) wurde für die Kosmetikerin abgestimmt. Damit belegt sie den letzten Platz.

TVNow Michèle de Roos, Kandidatin bei "Der Bachelor"

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Stephie Stark

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Karina Wagner

