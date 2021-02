Sophie Guidolin (31) will sich nicht länger verstecken! Auf seinen Körper legt das australische Fitnessmodel großen Wert. Deshalb trainierte die Sportbegeisterte auch während ihrer drei Schwangerschaften stets mit ihren heiß geliebten Gewichten. Ihrem Körper scheint das harte Training aber entgegen so mancher Kritik, die die junge Frau in den letzten Jahren dafür einstecken musste, ziemlich gut getan zu haben. Wenn die Ernährungsberaterin mal wieder ihr stahlhartes Sixpack im Netz präsentiert, achtet sie dabei eigentlich auch immer auf ein perfektes Make-up. Jetzt machte Sophie aber eine Ausnahme und sprach mit ihren Fans über ihre Akne!

"Es ist hart für mich, das hier zu posten. Ich mache das jetzt seit zwölf bis achtzehn Monaten mit, und ich hatte wirklich Angst davor, das mit euch zu teilen", schrieb die vierfache Mutter am vergangenen Dienstag zu einer Bildercollage von sich auf Instagram. Als Teenager habe sie nie Probleme mit Pickeln oder Ähnlichem gehabt. Erst als sie 30 Jahre alt wurde, habe sich ihre Haut hormonell bedingt verändert, erklärte Sophie weiter und betonte unter ihrem Vorher-Nachher-Bild, dass sie mit ihrem Beitrag anderen Betroffenen helfen wolle.

"Ich habe angefangen, meinen Zyklus zu beobachten", erklärte die Influencerin ihren Followern. Außerdem habe sie begonnen, drei Liter Wasser am Tag zu trinken und auf Alkohol verzichtet, thematisierte sie nur drei ihrer zahlreichen Tipps, die ihr dabei geholfen hätten, ihren Akne-Ausbruch wieder in den Griff zu bekommen.

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin im Januar 2021

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin, australisches Fitnessmodel

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sophie so offen über ihre Hautprobleme spricht? Richtig gut! Na ja, so etwas interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de