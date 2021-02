Die Fans sind enttäuscht: Nachdem Ekaterina Leonova (33) die Tanzshow Let's Dance zwischen 2017 und 2019 dreimal in Folge hatte gewinnen können, setzte sie im vergangenen Jahr aus. Jetzt ist es offiziell: Auch in diesem Jahr wird die gebürtige Russin nicht dabei sein. Nach der Absage von Bald-Papa Massimo Sinató (40) ist das ein weiterer Rückschlag – nicht nur für die Fans, sondern auch für die Tänzerin selbst. Promiflash hat bei ihr nachgefragt: Hängt Ekat ihre "Let's Dance"-Schuhe jetzt an den Nagel?

Man konnte ihr im Gespräch mit Promiflash die Enttäuschung anmerken, aber Ekaterina ist eine echte Kämpfernatur und lässt sich nicht so leicht unterkriegen. "Seid nicht enttäuscht, ich habe so tolle Erinnerungen an die vielen Jahre, auf die ich gern zurückschaue", rief sie ihren Fans zu. Sie werde der Show-Familie in jedem Fall treu bleiben und halte es nicht für ausgeschlossen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. "Ich würde mich einfach sehr freuen, wieder auf dem 'Let's Dance'-Parkett aufzutreten", machte sie sich selbst und ihren Anhängern Hoffnung.

Zu "Let's Dance" kam die schöne Brünette damals übrigens ganz zufällig über ihren Ex-Freund Paul Lorenz. Der hatte sich nämlich bei der Show beworben und wollte nicht alleine zum Casting gehen – da begleitete Ekat ihn eben.

Getty Images Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova bei ihrer Uni-Abschlussfeier

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im August 2020

