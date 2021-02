Das sind eure Lieblingskostüme! Am Dienstag beginnt die neue Staffel der beliebten Gesangsshow The Masked Singer. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ausgefallene Tarnungen, unter denen sich die Kandidaten verstecken. Mittlerweile wurden alle zehn Kostüme enthüllt und die ersten Fans haben bereits ihre Tipps abgegeben, welche Promis sich unter den Masken verstecken könnten. Außerdem hat sich bei den Promiflash-Lesern bereits ein Lieblingskostüm herauskristallisiert.

Von den insgesamt 2.598 Teilnehmern der Promiflash-Umfrage stimmten 785 für das Küken. Mit über 30 Prozent liegt der flauschige Mitstreiter ganz klar auf Platz eins beim Fan-Voting. Dahinter reihten sich das Quokka mit 17 Prozent (442 Stimmen) und die Schildkröte mit knapp 16 Prozent (410 Stimmen) ein. Ganz knapp auf dem vierten Platz landete das Einhorn mit 358 Votes. Der Dinosaurier, das Schwein, der Monstronaut, der Flamingo und der Stier ordneten sich dahinter ein. Überhaupt nicht überzeugen konnte bisher der Leopard, der mit nur 2,2 Prozent das Schlusslicht bildet.

ProSieben kündigte das Küken bereits als das drolligste Kostüm der ganzen Staffel an, das mit seinen großen Kulleraugen offenbar bereits viele Herzen schmelzen ließ. Einige Fans spekulierten schon, wer sich unter der niedlichen Maske verstecken könnte und tippten auf die Entertainerinnen Ilka Bessin (49), Evelyn Burdecki (32) oder Hella von Sinnen (62).

Das Quokka von "The Masked Singer"

Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

