Mit der Gesundheit von Katie Price' Sohn Harvey (18) scheint es bergauf zu gehen! Die 42-Jährige gestand bereits im November 2020, dass sie große Angst um das Leben ihres Ältesten habe. Denn der Teenager leidet seit seiner Geburt am Prader-Willi-Syndrom – einem Gendefekt, der unter anderem zu unstillbarem Hunger führt, weshalb er stark übergewichtig ist. Doch nun hat die besorgte Mutter tolle Neuigkeiten: Der 18-Jährige hat ein bisschen Gewicht verloren!

Katie vermutet, dass Harveys Umzug in seine erste eigene Wohnung etwas damit zu tun habe, dass bei ihm die Pfunde purzeln. In seinen neuen vier Wänden seien in den Schränken keine Snacks zu finden – ganz im Gegenteil zu seinem alten Zuhause. "Nachts [...] ist er bei uns immer an die Schränke gegangen und hat gegessen. Aber in diesem Haus [...] kann er nachts nichts naschen, weil nichts da ist", erklärt die Britin auf Instagram.

Doch nicht nur der nächtliche Genuss von Leckereien scheint Harvey dabei zu helfen, die Zahlen auf der Waage sinken zu lassen. Er bewegt sich auch mehr, wie er in einem Video für Katie (42) festhielt, das sie ganz stolz auf Instagram postete. "Hallo Mami, ich gehe spazieren. [...] Es macht so viel Spaß, Sport zu treiben", erzählt der Promi-Nachwuchs darin.

Mirrorpix / MEGA Harvey und Katie Price im Februar 2019

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Persönlichkeit

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im November 2020

