Das Warten hat ein Ende! Im Mai 2019 verkündete die Fitness-Influencerin Sophia Thiel (25), dass sie sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen will – und das, obwohl ihr sowohl auf Instagram als auch YouTube fast eine Million Leute folgten. In den vergangenen Tagen machte sie jedoch immer wieder Andeutungen, dass es ein Comeback geben könnte, vielleicht sogar an diesem Wochenende – und tatsächlich: Nach fast zwei Jahren Social-Media-Abstinenz ist Sophia endlich wieder zurück!

In einem YouTube-Video erklärt die 25-Jährige die Gründe für ihre Netz-Pause: "Ich glaube, man muss verstehen, dass diese Auszeit von mir nie geplant war. [...] Zu diesem Zeitpunkt hatte ich in meinen Augen keine andere Wahl." Damals seien ihr vor allem die vielen und teils auch sehr anstrengenden Termine zu Kopf gestiegen, weil sie ihre Grenzen nicht mehr gekannt habe. "Irgendwie habe ich ein Problem damit zu sagen, dass es ein Burn-out war, so hat es sich für mich nicht angefühlt, sondern wie so eine ganz krasse Leere und Taubheit in einem drin – als ob ich mich irgendwie aufgelöst hätte", schildert die gebürtige Rosenheimerin.

Um von dem ganzen Stress abzuschalten, ist sie zu Beginn ihrer Auszeit erst einmal nach Los Angeles gereist. Doch das hat nicht ganz so gut geklappt. "Leider nimmt man seine Probleme, die man hat, überall hin mit", erklärt Sophia. Sie habe in den Tag hineingelebt, nicht trainiert und nicht auf ihre Ernährung geachtet. Demzufolge sei es ihr immer wieder schlechter gegangen. Daraufhin habe sie gemerkt, dass sie mit Sport am glücklichsten sei. Als sie ein halbes Jahr später zurückkommen wollte, schlossen jedoch die Fitnessstudios: "Das war für mich dann wieder so heftig." Immerhin wollte sie komplett trainiert wieder online gehen. Dank ihrer Freunde und Familie habe sie dann aber so wieder Kraft gefunden, auf Social Media zurückzukehren.

