In der vergangenen Woche durften sich die Unter uns-Fans bereits über ein Mega-Comeback freuen. Chris und Corinna Weigel, die zuletzt vor über 20 Jahren in der Serie zu sehen waren, werden ab März wieder die Schillerallee aufmischen – allerdings übernehmen neue Schauspieler ihre Rollen. Jan Ammann (45) und Nina Weisz sind aber nicht die einzigen neuen Gesichter in der RTL-Daily. Jetzt wurde bekannt, dass es einen weiteren Zugang im Cast gibt: "Hausmeister Krause"-Star Michael Dierks (50) steigt ein.

Wie die Bild berichtet, soll sich der 50-Jährige, der in der Sat.1-Kultserie den schwulen Nachbarn Sascha gespielt hat, eine Rolle bei "Unter uns" geangelt haben. "Ich habe gerade gedreht. Das freut mich total! Und es gab ein großes Wiedersehen mit Claudelle Deckert. Wir haben schon vor über 20 Jahren für die RTL-Show 'TV Kaiser' zusammen gearbeitet", freut sich der Kölner im Interview. Damals hätten sich die beiden aber wieder aus den Augen verloren. "Es ist toll, dass wir jetzt wieder Kollegen sind", schwärmt er.

Wann Michael zum ersten Mal zu sehen sein wird, ob es sich um eine dauerhafte Rolle handelt und wen er überhaupt spielt, ist aktuell noch nicht bekannt. Gut möglich aber, dass er passend zur großen Eventwoche im März zum Plot hinzustoßen wird. Laut Produzent Guido Reinhardt soll dann einiges in der Kölner Südstadt passieren. "'Totgeglaubte leben länger' und 'Unverhofft kommt oft'... Manchmal auch, um zu bleiben... Das sind die Überschriften dieser besonderen Woche, die das Leben der Schillerallee 10 nachhaltig verändern werden", kündigte er gegenüber PicturePuzzleMedien an.

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann und Nina Weisz bei "Unter uns"

ActionPress Claudelle Deckert, Soap-Star

ActionPress/ Cholet, Jean-Louis Schauspieler Michael Dierks

