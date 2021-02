Neu-Mama Ashley James fühlt sich sexy! Der britische Reality-TV-Star begrüßte im Januar seinen ersten Nachwuchs: Sohnemann Alfie Rivers Andrews. Im Netz zeigte die Beauty bereits ein Foto ihres Bauches, das nur zwei Stunden nach der Geburt entstanden sein soll. Knapp vier Wochen später gibt sie nun erneut ein Update zu ihrem After-Baby-Body: Ashley posierte total selbstbewusst in Unterwäsche und verdeutlichte damit, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt!

In ihrer Insta-Story postete die UK-Promi Big Brother-Kandidatin eine ganze Reihe von Bildern von sich in einem spitzenbesetzten BH. Offenbar trug Ashley das erste Mal nach der Entbindung wieder Dessous, die sie nun stolz präsentierte. "Schöne Unterwäsche hat mir schon immer das Gefühl gegeben, eine Superheldin zu sein. Das ist ein großer Schritt", erklärte sie amüsiert. Denn in letzter Zeit habe sie stets nur Einweg-Schlüpfer tragen können – gab sie ihren Followern unverblümte Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama.

Immer wieder gibt Ashley intime Details ihrer Schwangerschaft und Mutterrolle in den Sozialen Medien preis. Zuletzt gestand sie sogar, nicht sonderlich erfreut gewesen zu sein, einen Jungen zu bekommen. Nun scheint sie aber aus dem Schwärmen über ihr niedliches Baby nicht mehr herauszukommen!

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, 2021

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit ihrem Sohn Alfie Rivers, 2021

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de