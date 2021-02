Christina Milian (39) beweist erneut, dass sie weiß, wie sie ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. Die Schauspielerin gab Ende letzten Jahres bekannt: Sie ist wieder schwanger – und zwar nur zehn Monate nachdem sie und ihr Partner Matt Pokora (35) stolze Eltern des kleinen Isaihas wurden. Ihre schon deutlich gerundete Kugel setzt die "Falling Inn Love"-Darstellerin regelmäßig in sexy Schnappschüssen zur Schau – so auch jetzt. Dieses Mal trägt sie allerdings ein Outfit, das ausnahmsweise mal nicht viel Haut zeigt.

Mit einem Foto von sich wünscht Christina ihren Followern auf Instagram ein fröhliches chinesisches Neujahrsfest, das am 12. Februar gefeiert wurde. Die 39-Jährige sitzt dabei entspannt auf einem roten Stuhl und scheint sich pudelwohl zu fühlen – und wer könnte es ihr verübeln. Immerhin sieht der hellblaue Jumpsuit, den sie trägt und der ihren runden Babybauch perfekt umschmiegt, mehr als nur bequem aus. Könnte die Farbe ihres Outfits etwa auch ein Hinweis sein, dass die baldige Dreifach-Mama einen Sohn erwartet?

Ob Christina wirklich einen Jungen bekommt, hält sie bisher unter Verschluss. So wie auch jede weiteren Details über ihre Schwangerschaft. Der "Be Cool"-Star hat bisher nicht einmal preisgegeben, in welcher Woche sie ist und wann ihr Kind auf die Welt kommt.

Instagram / christinamilian Christina Milian, Sängerin

Instagram / christinamilian Christina Milian, Matt Pokora, Violet und Isaiah im Dezember 2020

Getty Images Christina Milian bei einem Event in L.A. im September 2019

