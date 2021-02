Sind diese Promis bei The Masked Singer dabei? Seit Dienstag ist Deutschland wieder im Rätselfieber. In der Auftaktfolge der neuen Staffel der Rateshow wurde eine Maske bereits gelüftet. Unter dem Schweinekostüm steckte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55). Damit bleiben noch neun Promis übrig, die es zu enttarnen gilt. Doch viele Fans glauben, die Identitäten der maskierten Sänger bereits erraten zu haben: Das sind die Top-Tipps für die "The Masked Singer"-Kandidaten!

Der Leopard:

In der ProSieben-App wird bereits fleißig gerätselt. Dort wollen die meisten User in der eleganten Raubkatze DSDS-Star Juliette Schoppmann (40) erkannt haben. Immerhin stimmten satte 42,5 Prozent [Stand: 17.02; 14 Uhr] der Fans für die Sängerin ab. Dicht gefolgt von Sarah Connor (40) mit immerhin noch 24,4 Prozent. Die Zuschauer scheinen sich also einig zu sein, dass eine professionelle Sängerin dem Leo ihre Stimme leiht.

Die Schildkröte:

Auch bei der Piraten-Schildkröte hat sich nach der ersten Show schon ein Favorit herauskristallisiert. Mit 57,3 Prozent liegt Modern Talking-Star Thomas Anders (57) in der Abstimmung ganz vorne. Manch ein Fan will aber auch Florian Silbereisen (39) oder Sasha (49) erkannt haben.

Das Küken:

Bei dem plüschigen blauen Küken scheint die Sache hingegen nicht ganz so eindeutig zu sein. Immerhin hat die Promi-Dame, die in diesem Kostüm aufgetreten ist, ihre Stimme auch merklich verstellt. Zu den Top-Tipps gehören zurzeit Enissa Amani (39), Martina Hill (46), Karoline Herfurth (36), Anke Engelke (55) und Tahnee. Auch Evelyn Burdecki (32) ist wieder mal im Rennen – obwohl der Sender ihre Teilnahme schon im Vorfeld ausgeschlossen hat.

Der Stier:

Bei dieser Verkleidung haben die Zuschauer ihre Meinung am Dienstagabend noch einmal komplett geändert. Vor der ersten Show hatten viele auf Thorsten Legat (52) oder Patrick Esume gewettet. Inzwischen führt allerdings Schlagerstar Guildo Horn (58) das Ranking mit 23,8 Prozent der Stimmen an. Aber auch Der Graf oder Elyas M'Barek (38) könnten laut Voting unter der Stier-Maske stecken.

Der Flamingo:

Bei dem Flamingo war sich das Rateteam rund um Rea Garvey (47), Ruth Moschner (44) und Carolin Kebekus (40) nicht einmal sicher, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Die App-User haben allerdings schon einige Ideen, wer den bunten Paradiesvogel auf der "The Masked Singer"-Bühne verkörpern könnte: Conchita Wurst (32), Olivia Jones (51), Ross Antony (46) oder Bill Kaulitz (31) führen die Tipp-Liste zurzeit an.

Das Quokka:

Auch bei dem niedlichen Beuteltier gibt es inzwischen einen klaren Favoriten: 41,4 Prozent der Zuschauer haben für Thomas Gottschalk (70) gestimmt. Die Wetten, dass..?-Legende hatte vor der ersten Show noch niemand auf dem Schirm. Ursprünglich hatte die Mehrheit auf Komiker Faisal Kawusi (29) getippt – der jetzt immer noch den zweiten Platz belegt.

Der Monstronaut:

Etwa die Hälfte der Fans vermutet unter diesem XXL-Kostüm Moderator Joko Winterscheidt (42) – ob das etwas mit seiner Körpergröße von über 1,90 Metern zu tun hat? Immerhin ist der Monstronaut das bisher größte "The Masked Singer"-Kostüm überhaupt. Am zweithäufigsten tippen die Zuschauer mit immerhin noch 32,7 Prozent der Stimmen auf Thore Schölermann (36).

Der Dinosaurier:

Und wer könnte sich hinter diesem niedlichen Zahnspangen-Lächeln verbergen? Ein Großteil der Fans glaubt jedenfalls Luke Mockridges (31) Stimme gehört zu haben. Aber auch Ruths Tipp, dass es sich dabei um einen deutschen YouTuber handeln könnte, scheinen sich viele Fans anzuschließen. Immerhin gehören auch Freshtorge (32) und Gronkh (43) zu den Top-Tipps.

Das Einhorn:

Auch bei dem Traum in Rosa, dem Einhorn, waren die Fans vor der ersten Show auf einer ganz anderen Fährte als jetzt. Galten anfangs noch Martina Hill, Vanessa Mai (28) und sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) als die Top-Favoriten, steht nun Lena Gercke (32) als mögliche Einhorn-Sängerin an der Spitze. Außerdem wird über Sophia Thomalla (31) und Nora Tschirner (39) als stimmgewaltiges Fabelwesen diskutiert.

