Prinzessin Anne (70) gewährt einen Einblick in ihr privates Wohnzimmer! Obwohl sie als Tochter von Queen Elizabeth II. (94) zur britischen Königsfamilie gehört, genießt die Princess Royal ein eher zurückgezogenes Dasein. Gemeinsam mit ihrem Mann Sir Timothy Laurence wohnt die zweifache Mutter auf einem Anwesen gut 170 Kilometer von London entfernt. Auch wenn die Blaublüterin sonst ziemlich zurückgezogen residiert, bekamen ihre Fans nun zu sehen, wie bodenständig Anne lebt!

Auf dem Twitter-Profil der Royal Family wurde zuletzt ein Foto veröffentlicht, auf dem man einen Blick in das Zuhause der 70-Jährigen erhaschen kann: Ganz gemütlich sitzen Anne und Timothy auf der Couch und schauen ein Rugby-Spiel – doch viele Fans achteten dabei nur auf den Raum, in dem sich das Paar befindet. Das Wohnzimmer der beiden ist nämlich so gar nicht königlich eingerichtet: Jede Menge Deko, Bilder und Eichenmöbel zieren ihre gute Stube.

Annes Bewunderer sind von diesem intimen Exkurs in ihr Heim begeistert: "Ich liebe es zu sehen, dass ihr Fernsehzimmer so voll ist wie der Raum eines durchschnittlichen Bürgers – oder sogar noch voller!", schrieb ein User auf der Kurznachrichtenplattform. Überrascht es euch, dass Annes Wohnzimmer so "normal" aussieht? Stimmt unten ab!

Anzeige

Twitter / RoyalFamily Prinzessin Anne und Timothy Laurence in ihrem Wohnzimmer, Februar 2021

Anzeige

John Swannell / Kensington Palace Prinzessin Anne, 2020

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de