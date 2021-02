Kourtney Kardashian (41) setzt nicht nur mit ihren modebewussten Outfits immer wieder Trends – viele Fans bewundern sie auch für ihren makellosen Teint: Immerhin setzt der Keeping up with the Kardashians-Star seinen strahlenden Hautton regelmäßig auf zahlreichen Postings in den sozialen Medien in Szene. Doch wie pflegt die 41-Jährige eigentlich ihre Haut? Kourtney gab jetzt ihr Beauty-Geheimnis preis – und das klingt ziemlich schmerzhaft!

"Ich habe dieses Werkzeug für die Haut entdeckt, einen Stempel mit winzigen Nadeln", berichtete Kourtney ihrer Instagram-Community und erklärte genauer: "Das ist eine Form des Micro-Needlings." Die Nadeln seien dabei mit einem speziellen Serum getränkt, das durch die kleinen Einstiche tief in die Haut eindringen kann. "Es wurde sofort zu einem meiner Lieblingstools", schwärmte die Beauty.

Doch nicht nur Kourtney selbst scheint von der Wirkung ihrer Beauty-Routine überzeugt zu sein – auch ihre Familie hat nach der Behandlung offenbar schon einen deutlichen Unterschied erkannt. "Meine Mutter und Khloé haben über FaceTime von meinem strahlenden Teint geschwärmt", freute sie sich.

Kourtney Kardashian, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Kourtney Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Kourtney Kardashian im Oktober 2017 in Los Angeles

